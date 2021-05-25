Сборная Украины и группа на Евро-2021

Скажем откровенно, футбольная индустрия переживает не самые простые времена. Чего стоит отчет ФИФА о потере почти 30% консолидированной стоимости мирового футбола за последние два года. Не стоит забывать и о переносе важнейших для фанатов и клубов событий вроде Евро-2021.

Тем не менее, надежда на то, что в скором времени все любители футбола вновь вернутся к просмотру долгожданных матчей сборных, остается. Причина известна – уже в следующем месяце стартует самый престижный чемпионат национальных сборных в Старом свете, который должен был состояться в прошлом году.

Украина попадает не на все ЧМ и ЧЕ, но в этот раз подопечным Андрея Шевченко удалось пробиться в групповой этап, где будут представлены сильнейшие сборные Европы.

Ссылаясь на vseprosport.ru, можно утверждать, что «желто-голубым» досталась довольно сильная группа, но шансы на то, чтобы выйти в плей-офф у украинцев, все же сохраняются.

У сборной в группе будут такие соперники – Македония, Австрия и Нидерланды. Первый в списке, сборная Македонии, попала в группу последней, пробившись сквозь стыковочные матчи. Аналитики сходятся во мнении, что несмотря на запал македонских футболистов, их сборная может оказаться в аутсайдерах.

А вот с Австрией и Нидерландами, если все пойдет по плану, украинцам придется действительно сражаться. Первый матч украинцы проведут с голландцами, а последний с австрийцами. Последний матч, по всей видимости, будет решающим для обеих сборных.

Что касается Австрии, то сборная находится чуть ниже в рейтинге ФИФА, чем сборная Украины. Звезд у австрийцев не много, хотя многие футболисты играют в престижных национальных чемпионатах. Оборона у австрийцев тоже неплохая. Напомним, что в групповой этап на Евро они вышли со второго места в отборочной группе.

Голландия в этом плане сильнее – они хорошо выступили в отборочных, проиграв всего 1 матч и 1 матч сыграв в ничью. Разница забитых и пропущенных тоже намекает, что Нидерланды не стоит недооценивать – 24 забитых и 7 пропущенных. К тому же, Голландия была чемпионом Евро, правда, 30 лет назад.

Статистика личных встреч между Украиной с Нидерландами или Австрией не слишком информативна. Официальных встреч, и соответственно – статистики, у сборных не было. Конечно, есть еще дружеские матчи, но и они были относительно давно – десять лет назад. В ходе дружеских встреч украинцы играли с переменным успехов, правда, так ни разу не обыграв голландцев.