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Слуцкий пожаловался на отказ судьи пожать ему руку после матча

Спорт
14:32, 22 мая 2021

Слуцкий пожаловался на отказ судьи пожать ему руку после матча
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий обратился к российским футбольным судьям, с одним из которых у него вышел конфликт.

О случае с арбитром Виталием Мешковым и о своей ссоре с арбитрами РФПЛ Слуцкий рассказал газете «Спорт-экспресс».

Как признался Слуцкий, у него произошел «вопиющий случай» с судьей Виталием Мешковым, который после заключительного матча РФПЛ с «Ротором» отказался пожать ему руку и отвернулся в другую сторону. Тренер считает, что арбитры «обиделись» на его слова о том, что судьи – это обслуживающий персонал. 

«Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?», – заявил Слуцкий. 

Он также добавил, что если это бойкот от всех судей, то пусть они прямо заявят, что недовольны его словами. 

По мнению Слуцкого, если так реагировать на конструктивную критику, мы никогда в жизни не наладим коммуникацию. «Наоборот, смогу теперь каждую ошибку Мешкова воспринимать как жест против меня», – подчеркнул тренер. 

В заключении он обратился ко всем арбитрам: «Если это общая позиция судей и вы недовольны мной, то вы мне скажите об этом, чтобы я не ходил с протянутой рукой... А если вы не хотите проявлять минимальное уважение к человеку, то, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику», – сказал Слуцкий. 

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц, комментируя этот случай, заявил, что арбитры, футболисты и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. 

Теги: #футбол #Знаменитости

Рубрика: Спорт

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