Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России по футболу

Защитник ЦСКА Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России. Об этом сообщил корреспондент «Чемпионат.com».

В ходе подготовки сборной России по футболу к предстоящему чемпионату Европы защитник команды Марио Фернандес начал тренировку на подмосковной базе в Новогорске со всей командой. Однако спустя некоторое время он отошёл в сторону и после разговора с врачами команды покинул поле.

О том получили ли он травму, пока не сообщается. Отмечается, что после тренировки сборная должна вылететь в Австрию для продолжения подготовки к турниру.

Сообщается также, что ранее игрок сборной России и полузащитник «Динамо» семнадцатилетний Арсен Захарян заразился бактериальной ангиной и не полетит вместе со сборной России на сбор в Австрию в преддверии Евро.

Чемпионат Европы, отменённый в 2020 году из-за пандемии, пройдет с 11 июня по 11 июля в нескольких городах Европы, среди которых Санкт-Петербург.