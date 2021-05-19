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Переезд "Локомотива" в "Лужники" и снос Черкизово: Собянин окончательно закрыл вопрос

Спорт
18:41, 19 мая 2021

Переезд "Локомотива" в "Лужники" и снос Черкизово: Собянин окончательно закрыл вопрос
Фото: Евгений Филипов / Global Look Press
Фото: Евгений Филипов / Global Look Press

Болельщики столичного «Локомотива» в последние дни активно обсуждают появившуюся информацию о том, что домашний для команды стадион «РЖД Арену» планируют снести, а футбольный клуб, согласно задумке его руководства, переберется на «Лужники».

В распоряжение СМИ попал проект письма руководства «Российский железных дорог» на имя Сергея Семеновича. В этом документе боссы команды якобы просят столичную администрацию передать клубу в долгосрочную арену стадион «Лужники». В слитом прессе письме также утверждается, что нынешний стадион «железнодорожников» нуждается в ремонте и требует капитальных вложений, а потому арену, убеждены в руководстве клуба, проще снести.

При этом отмечается, что если мэрия Москвы действительно согласится передать «Лужники» команде, то «РЖД Арену», возможно, ожидает печальная участь. Более того, на ее месте якобы планируют организовать новый многофункциональный район с развитой деловой, торговой и спортивной инфраструктурой, разбавив все это «великолепие» парком и общественными пространствами.

Источник: Телеграм-канал Baza

Этой темой впоследствии заинтересовались журналисты «Чемпионата». По их данным, строить на месте снесенной «РЖД Арены» новый стадион никто не планирует. «У клуба и городских властей таких планов пока нет», – приводит издание слова своего источника. Кроме того, в публикации отмечается, что эти данные подтвердил еще один источник, добавивший, что подобные планы могут быть вызваны желанием построить в районе Черкизово новый вокзал.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин назвал «бредом» инициативы ФК «Локомотив» избавиться от своего собственного стадиона и перебраться на «Лужники». Как утверждает столичный градоначальник, сносить Черкизово не станут, этот район будут продолжать развивать и улучшать. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

«Мы занимаемся возрождением старых и строительством новых стадионов и прочих спортивных объектов. Что же касается «РЖД Арены» и всего окружающего ее спортивного кластера, то они должны развиваться, а не сноситься», – заявил Собянин.

Теги: #Собянин

Рубрика: Спорт

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Фото: Евгений Филипов / Global Look Press

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