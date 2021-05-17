"Дальше в Госдуму, Игорек?": фанаты просят Акинфеева не спешить с завершением карьеры

Как гром среди ясного неба грянула новость, что следующий сезон может стать последним в игровой карьере голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу вратаря Лантратова из «Химок» и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», – рассказал источник «Чемпионата».

После появления этой бомбовой новости в сеть посыпались комментарии с просьбами к Игорю передумать.

«С уходом Игоря уйдет целая эпоха. Он хоть и не старый, но уже столько лет в футболе. Чего только стоит финал Кубка УЕФА-2005, когда он был еще совсем молодым парнишкой, а к тому моменту провел уже несколько лет во взрослом футболе. Не могу понять, почему у него так много злопыхателей. И вправду говорят, сделай хорошее – забудут сразу, сделай плохое – будут помнить вечно. Сколько он выручал на ЕВРО, в Лиге Чемпионов, на чемпионате мира», – написал болельщик ЦСКА.

«Злопыхатели от небольшого ума крякают», – объяснили ему.

«Да ладно, к Акинфееву нормально относятся даже болельщики «Спартака». Заслужил! Лучший голкипер страны как не крути!» – написал болельщик красно-белых.

«Да, в 2007 году я думал, что он и вправду вместо Диды уйдет в «Милан», – вспоминает события почти 15-летней давности еще один фанат армейцев.

«Да ну, ещё лет пять может вполне играть на высшем уровне, тем более сборная не изматывает, может восстанавливаться каждый раз на перерывах игр квалификаций всяких ЧМ, ЧЕ», – считает любитель футбола.

«Никогда не был фанатом Акинфеева, но спада у него вроде действительно нет, мог бы играть еще. 35 лет – это же для вратаря немного, вон Рыжиков до 40 играл, скорее, Игорь просто «наелся» футболом, столько лет на таком уровне – с 2004 года. И если бы тоже до 40 лет играл, все равно бы оставался одним из лучших», – поддерживают предыдущего комментатора.

«Думаю, реально завершит, ведь, как не крути, играет на уколах. Зачем рисковать дальше? Здоровье не купишь за деньги. Да и всего бабла не заработаешь, пора писать воспоминания», – находит объяснение новости фанат Игоря.

«Да, скорее всего, по здоровью, а желание играть у него еще явно есть. Но колени серьезно беспокоят», – вторят следующие комментаторы.

«Отпустите рекордсмена из рабства на заслуженную пенсию!» – просит фанат.

«И куда он дальше, в Госдуму? Игорек, ты куда собрался?!» – просят Акинфеева болельщики не завершать карьеру.

«Прощальный матч обязательно должен быть, если действительно будет завершать», – замечает в конце дискуссии фанат «ноги Акинфеева».