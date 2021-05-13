Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию

УЕФА официально подтвердили, что Финал Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен из Стамбула в Порту. К такому решению подтолкнула ситуация с коронавирусом в Турции.

На матче смогут присутствовать по шесть тысяч болельщиков от каждого клуба, он состоится на стадионе Драгау в Порту 29 мая.

Ранее WEK.ru писал о том, что финал главного футбольного чемпионата могут перенести из Стамбула в Порту, потому что Турция находится в британском «красном списке» и поездки в эту страну из-за высоких показателей заражения коронавирусом запрещены.

Как сообщалось, Португалия не имеет ограничений на въезд. Британия поместила страну в безопасный «зеленый список», поэтому болельщикам и игрокам не придется находится в карантине по возвращении домой.

Стадион «Уэмбли» также рассматривался в качестве площадки ввиду того, что финал Лиги состоится между клубами «Манчестер Сити» и «Челси» и станет полностью английским. Однако в стране действуют строгие карантинные ограничения для прибывающих из многих европейских стран и, несмотря на исчерпывающие усилия со стороны Футбольной ассоциации и властей, добиться необходимых исключений из карантинных мер Великобритании не удалось.

Турецкие власти ввели в стране с 29 апреля по 17 мая полный локдаун из-за обострившейся ситуации с пандемией коронавируса.