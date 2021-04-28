В Польше президент федерации шашек извинился за убранный флаг РФ во время матча

28 апреля во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам один из организаторов прямо во время игры убрал со стола российских флаг и снял наклейку с именем российской шашистки Тамары Тансыккужиной.

Тамара Тансыккужина сражается за звание чемпионки с полячкой Натальей Садовской.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за неудобства, связанные с инцидентом.

«Я очень сожалею о сложившейся ситуации. Мы получили информацию, что должны убрать флаг немедленно, иначе ВАДА исключит Международную федерацию шашек уже сегодня, если мы не сделаем этого во время игры. Надеюсь, эта причина понятна», – переводит слова Решки «Чемпионат».