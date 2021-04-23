В Питере пройдет на три матча чемпионата Европы по футболу больше

Из-за отказа Дублина принимать футбольные матчи чемпионата Европы в связи с пандемией коронавируса УЕФА приняла решение перенести три матча из Ирландии в Санкт-Петербург. Теперь там состоятся семь матчей различных уровней.

Как сообщает в своем Twitter пресс-служба футбольной ассоциации, в Северной столице России состоится на три матча группы Е больше. До сих пор там должны были пройти только три игры группы B и один четверть-финал. А вот матч 1/8 финала, который также был запланированный в Дублине, будет перенесен на стадион «Уэмбли» в Лондоне.

В Петербург в итоге кроме уже объявленных ранее игр приедут матчи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Напомним, что также в России должны пройти встречи Россия — Бельгия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня) и четвертьфинал 2 июля — его участники определяться позднее.

Пока что заявлено, что на стадионы в Петербурге из-за пандемии коронавируса будут пускать только половину от того количества людей, которые они способны вместить.