Кадыров младший готов повторно выйти на ринг из-за критики его победы

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что его племянник Адам Кадыров (младший сын главы Чечни) готов в любое время провести повторный поединок со своим соперником Асланом Биттировым.

Ранее в СМИ широко обсуждалось видео, где рефери останавливает бой между Кадыровым и Биттировым и начинает отсчет, а секундант выбрасывает белое полотенце, что означает отказ от дальнейшего боя.

«Казалось бы, что тут непонятного? Но нашлись и те, кто не понимает или делает вид, что не понимает исход этого боя. Так, ряд "СМИ", которые прекрасно знают на какой теме можно хорошенько попиариться, в последние дни делают публикации об этом бое и лживо утверждают о том, что якобы рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом», — цитирует возмущения Даудов портал «Чечня Сегодня».

Даудов уверяет, что бой был окончен не для того, чтобы угодить сыну 13-летнему сыну Рамзана Кадырова, а ради здоровья ребенка, который получил серьезный удар и потерял концентрацию.