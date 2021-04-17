"Судимость или расизм?": почему капитана юношеской сборной РФ по хоккею не пускают в США

Лидер юниорской сборной России по хоккею, нападающий «Омских ястребов» Иван Мирошниченко не сыграет на юниорском чемпионате мира в американском Техасе. Парадоксально, но миграционная служба США не разрешает игроку прилететь на территорию страны, хотя у него есть виза. При этом причины не сообщаются.

Более того, это уже не первый случай, когда Мирошниченко не может попасть в Штаты. Перед подписанием контракта с омским клубом сообщалось, что он собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить визу, сообщает «Чемпионат».

Так в чем же может быть причина недопуска игрока? Интересно послушать мнение болельщиков в соцсетях. Только сразу оговоримся: ерунду о том, что США таким образом ослабляют нашу сборную, мы всерьез воспринимать не будем. Это слишком мелко.

«Тут или кто-то что-то недоговаривает, или причина на поверхности – боятся», – пытается разгадать загадку болельщик.

«Ага, по «Первому каналу» уже сказали, что это козни Байдена, – иронизирует над ним еще один любитель хоккея. – А если серьезно, значит, где-то, по мнению американцев, накосячил. У кого все нормально, визы получают и едут. Вряд ли специально отсеивают, это же юниорский чемпионат мира. Кому он нужен?»

«Да тут может быть все, что угодно. Я думаю, что не зря ему второй раз отказывают. Значит, есть какая-то причина. А не просто, чтобы не пустить на ЧМ», – сводит факты воедино любитель хоккея.

«И если наши волну не гонят, значит, причина для отказа действительно есть, и серьезная», – соглашается с ним другой болельщик.

«Судимость, расизм в соцсетях или подобное?» – перебирает фанат.