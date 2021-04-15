Олимпиаду в Токио могут отменить или провести вообще без зрителей

Исследования говорят о том, что в течение 100 дней после проведения летних Олимпийских игр в Токио в Японии начнется четвертая волна коронавируса. На этом фоне японские политики уже заговорили о возможной отмене Олимпиады или её проведении не только без иностранных фанатов, но и вообще без зрителей.

«Если Олимпийские игры должны стать рассадником инфекции, тогда для чего они нужны?» — недоумевает генсек правящей Либерально-демократической партии Японии Тошихиро Никаи. Он добавляет, что, «разумеется», отмена игр является одним из возможных сценариев, если власти поймут, что их проведение становится «невозможным» (цитата по Reuters).

В свою очередь, Таро Коно, который в японском правительстве отвечает за вакцинацию населения, говорит, что допускает возможность проведения Олимпиады полностью без зрителей.

Как ранее писал Sobesednik.ru, экономисты уже дали предварительную оценку решения властей Японии отказаться от участия в мероприятиях гостей и волонтеров из-за рубежа — это обойдется бюджету страны в $1,37 миллиарда. При этом полный отказ от зрителей обойдется ещё дороже. Всего же на организацию Олимпиады уже потратили порядка $16 миллиардов.