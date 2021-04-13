Даниил Медведев заразился ковидом. Накануне он тренировался с Надалем

У второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева выявлен коронавирус. Как сообщают в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), тест на ковид дал положительный результат. Он не успевает на турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, но теоретическим вполне может попасть на «Ролан Гаррос».

«Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур как можно быстрее», — приводит комментарий самого Медведева ТАСС.

По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пока никаких осложнений у спортсмена нет, он изолирован: «Состояние Медведева вроде бы нормальное. В принципе, пока всё в лёгкой форме. А дальше не знаю, что будет», — сказал он «Чемпионату».

Известно, что накануне Медведев провел совместную тренировку с третьей ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который традиционно является абсолютным фаворитом на начавшейся серии грунтовых турниров. Об обнаружении ковида у Надаля пока не сообщалось.

Пока можно с уверенностью утверждать, что Медведев пропускает в этом году «Мастерс» в Монте-Карло, однако у него есть все шансы успеть подготовиться к «Ролан Гарросу», который к тому же, как писал Sobesednik.ru, перенесен на неделю вперен. До него Медведев также при благоприятном протекании болезни может попасть на два грунтовых «Мастерса» в Мадриде и в Риме, которые состоятся со 2 по 9 мая и с 9 по 16 мая соответственно.