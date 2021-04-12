Отмена или перенос: почти три четверти японцев выступают против Олимпиады

Треть населения Японии (32,8%) придерживается мнения, что летние Олимпийские игры 2021 года нужно перенести на более поздний срок, ещё 39,2% говорят, что Олимпиаду и вовсе нужно отменить, пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное информационным агентством Kyodo.

Менее четверти граждан Японии (24,5%) считают, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти по расписанию: с 24 июля по 9 августа.

Напомним, что Олимпиаду уже пришлось перенести в прошлом году из-за пандемии коронавируса. По причине распространения болезни в этом году было принято решение не звать на соревнования не только зрителей из других стран, но и иностранных волонтеров. Ранее исследователи посчитали, что отказ от иностранных гостей приведет к потерям $1,37 миллиарда для бюджета страны.