В Омске хоккеисты недовольны обличением коллеги в СМИ и требуют объяснений от МВД

Администрация омского хоккейного клуба «Авангард» обратилась к МВД с просьбой выяснить, откуда в медиа появились сообщения о наличии наркотиков в крови капитана команды Алексея Емелина, пишет «Интерфакс».

Копия запроса была направлена и главврачу МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» с требованием разъяснить, на каком основании подобная информация получила распространение в СМИ.

Руководство клуба требует выяснить, есть ли какие-то объективные данные, которые позволили бы так дискредитировать спортсмена.

О том, что у Емелина в в крови были обнаружены следы наркотических веществ, средствам массовой информации сообщил представитель пресс-службы МВД по Татарстану.

Утверждалось, что 34-летний защитник команды был госпитализирован после матча 3 апреля с диагнозом «токсический шок печени». С ним он был доставлен в московский НИИ им. Склифосовского.