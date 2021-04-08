Организаторы объявили о переносе "Ролан Гаррос" на неделю вперед

Французская федерация тенниса приняла решение сдвинуть начало проведения «Ролан Гарроса» в надежде привлечь больше зрителей на стадионы, чему мешает строгий карантин, объявленный до 3 мая.

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции по теннису сообщила, что турнир «Большого шлема» будет проходить с 30 мая по 13 июня, хотя раньше планировалось начать его 23 мая и завершить 6 июня.

Игры турнира проходят в департаменте Сена-Сен-Дени под Парижем. Сейчас во Франции тяжелая ситуация с коронавирусом. Жителям запрещено отходить от домов дальше чем на 10 километров, а большая часть торговых точек закрыта. Новый локдаун был объявлен 3 апреля. Организаторы «Ролан Гарроса» рассчитывают, что, начав турнир немного позднее, они смогут собрать на трибунах больше зрителей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что о возможном переносе турнира уже упомянула министр спорта Франции Роксана Марасиняню. В прошлом году мейджор пришлось перенести на осень.