Наркотики и пересадка печени? Что случилось с хоккеистом Алексеем Емелиным

Алексей Навальный // Фото: Instagram

"Если Навального угробят": Борис Акунин высказался о последствиях для России
Стоп-кадр: YouTube

Надежда Гужева: Экстремисты из 5-го "Б"
Фото: Global Look Press

Большунов заработал больше всех: насколько стал богаче любимый спортсмен Путина?
Работа ковид-центра в Коммунарке // Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Эксперт о третьей волне ковида в России: реальная угроза или страшилка ради вакцинации
В центре внимания
Стоп-кадр: YouTube
Вокруг "дачи" президента ведут грязные игры с землей
"У артистов отбирают дом": Лоза раскритиковал спектакль Михалкова в Большом театре
"Маразм крепчает": песню Манижи предложили проверить еще и в ФСБ

Новости дня

07 апреля, среда

[23:59]Роспотребнадзор закрыл скандальный "Артдокфест" "из-за отсутствия санитайзеров"
[23:30]Задержанные у покровской колонии сторонники Навального арестованы на 8-9 суток
[22:59]МВД Петербурга будет искать экстремизм в стикерах "Россия будет счастливой"
[22:30]Путин вместо Zoom использует американскую систему Poly
[22:10]Милонов просит у ФСБ найти в фильме про чеченца-гея экстремизм
[21:17]Любови Соболь запретили пользоваться интернетом, но разрешили выходить из дома
[20:43]Между курицей и идеей: Навальный рассказал, как ему подкладывают в карманы конфеты
[20:03]Законопроект, освобождающий медиков от уголовки за разбитую ампулу, прошел первое чтение
[18:46]Навальный начал терять чувствительность рук
[18:13]Росприроднадзор: В России зафиксировано 4803 стихийных свалок
[17:33]Таксист приговорен к двум годам за то, что толкнул ограждение в сторону росгвардейца
[16:56]Путин назначил главой Тувы бывшего мэра Кызыла
[15:58]Госдума обязала кандидатов-"иноагентов" писать это в агитации и подписных листах
[15:12]Эрдоган оставил главу Еврокомиссии без стула. Её посадили на диванчик сбоку
[14:27]"Год не юбилейный": Кремль не станет приглашать мировых лидеров на парад Победы
[13:50]Глава Центробанка призвала кабмин "быстрее отказываться" от ограничения цен
[13:20]Законопроект об отмене пенсионной реформы перед выборами внесли в Госдуму эсеры
[12:45]"Найдите, заберите, живите в красивом дворце": У Юмашевых нашли виллу за 1,4 млрд
[11:58]В ЕС испытания "Спутника V" проверят не только на науку, но и на этику
[11:32]США призывают к деэскалации на Донбассе, Украина не стремится открывать огонь
[10:49]Работающие за рубежом преподаватели – потенциальные "иностранные агенты"
[10:02]Защита Фургала требует квалифицированной помощи из-за ковида и болезни легких
[09:36]Госдеп США считает, что закон об "иноагентах" мешает свободе слова в России
[08:58]Бойкот Олимпиады, санкции Zoom, ковид Фургала, штрафы до суда. Главное к 7 апреля
[08:28]Православные христиане сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
[03:34]Москвичка провела в подъезде фотовыставку вещей, оставленных на батарее первого этажа

06 апреля, вторник

[23:59]Главред "Новостей Киселевска" не верит СК, который возбудил дело в ее защиту
[23:46]Pussy Riot 2.0: Депутат Гаврилов требует изъять из интернета танцы Моргенштерна в храме
[23:16]"Безжалостные плутовки" против телевизора: Соседов выиграл суд у "Первого канала"
[22:39]Источник "Известий" сообщил об отрицательном тесте Навального на коронавирус
[22:06]Минэкономразвития прогнозирует снижение роста инфляции в апреле
[21:11]ФАС проверит ретейлеров на ценообразование при продаже куриных яиц
[20:17]Из-за послания к Федеральному собранию отчет Мишустина перенесли на 12 мая
[19:59]"Позорное решение": правозащитницу Литвинович все-таки исключили из ОНК Москвы
[19:55]В покровской колонии отказались допускать "московских профессоров" к Навальному
[18:55]МИД РФ обвинил журналистов CNN в помехах проезду транспорта ФСИН
[17:57]Правозащитница объяснила, почему мала вероятность обнаружения туберкулеза у Навального
[16:57]В Пскове экс-полицейский заставлял женщин под угрозой насилия оказывать секс-услуги
[15:23]В колонию, где содержится Навальный, не пускают главу "Альянса врачей"*
[14:22]Следственный комитет начал проверку песни Манижи для Евровидения "Русская женщина"

Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото: Global Look Press
Отпуск с привилегиями. Как работает туристический кешбэк?
Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Ощелачивание: можно ли похудеть по примеру Виктории Бэкхем?
Фото: Global Look Press
"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
sobesednik logo

Наркотики и пересадка печени? Что случилось с хоккеистом Алексеем Емелиным

Спорт
21:45, 07 апреля 2021

Наркотики и пересадка печени? Что случилось с хоккеистом Алексеем Емелиным
Алексей Емелин // Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press
Алексей Емелин // Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

После второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», который состоялся 3 апреля в Казани, 34-летний капитан омичей Алексей Емелин почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Позже клуб перевез его в Москву и поместил в институт им. Склифосовского, где игрок и находится сейчас в тяжелом состоянии. Некоторые источники сообщают, что ему предстоит операция по пересадке печени, но в «Авангарде» это не подтверждают.

А в среду, накануне третьего матча серии, издание «Бизнес Online» распространило информацию, что в анализах Емелина, которые были взяты при госпитализации в Казани, обнаружены следы наркотических средств – опиатов и каннабиоидов. В пресс-службе МВД по Татарстану якобы подтвердили изданию, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство и в ближайшее время будет проведена проверка.

– Опиаты могли попасть в организм Емелина через сильные обезболивающие, – рассказал «Чемпионату» врач-нарколог Сергей Лебедев. Большинство препаратов сильного обезболивания сделаны на их основе. А каннабиноиды могут попасть в организм только через лёгкие.

Перед матчем на появившуюся информацию наконец отреагировали в клубе:

«Транспортировка Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче.

На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея наркотических или каких-либо других запрещенных веществ.

Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».

Фото: Наталья Кондратенко (Russian Look) / Global Look Press

При этом агент защитника Владимир Зоркин сообщил, что до сих пор не может связаться с хоккеистом.

– Я не был в Казани. Я хотел с ним поговорить, звонил ему, но он до сих пор так и не вышел со мной на связь. Пока всю информацию узнаю от генерального менеджера. Ну и когда кто-то из журналистов мне позвонит, что-то расскажет – так я и получаю информацию, – сказал Зоркин изданию «Sport 24».

Понятно, что и болельщики в Сети не молчат.

«Весь «Авангард» надо проверить на допинг. Раз капитан это делает, то и другие могут», – сгоряча выступает болельщик «Ак Барса», несмотря на официальное опровержение.

«Финал близок и опять скандалы. То Белов, где никакого допинга не было, прекрасно играл за сборную и на ЧМ, и в НХЛ. Потом Зернов, сейчас Емелин… Что еще придумают люди, которым неугоден «Авангард»?» – заступается за свою команду болельщик омского клуба.

«Авангарду» для пресечения сплетен и информационных провокаций на тему состояния здоровья игрока клуба необходимо, на мой взгляд, оперативно размещать доступную и возможную к публикации информацию на своем сайте. Тогда все нормальные СМИ, перепечатывая эти новости, обязаны будут ссылаться на первоисточник», – предлагает человек, не любящий сплетни и слухи.

«Такое ощущение, что здесь каждый второй либо нарколог, либо следователь! Ещё и политолог, украинолог и дзюбовед», – иронизирует житель Омска.

«Что конкретно употреблял Емелин – «Новичок» или «Спутник V»? – некоторые шутки получаются не такими удачными.

«Ну как всегда одни говорят одно, другие – другое. Абсолютно темная и запутанная история. Молодой здоровый человек после сыгранного матча вдруг попадает в такую историю. Никто не может поставить диагноз или просто кто-то не хочет, чтобы его озвучивали. Короче, как всегда все затуманено.Только одного хочется, чтобы Алексей выбрался из этой ситуации с наименьшими последствиями. Здоровья».

«Самое важное сейчас здоровья Алексею. Если на кону жизнь человека, все остальное потом. Все равно все разберутся, что к чему. «Авангарду» не падать духом, «Ак Барсу» начать выигрывать».

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

Поделитесь статьей:

Алексей Емелин // Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Спорт

Наркотики и пересадка печени? Что случилось с хоккеистом Алексеем Емелиным
Фото: Global Look Press

Спорт

Большунов заработал больше всех: насколько стал богаче любимый спортсмен Путина?
Фото: стоп-кадр YouTube

Спорт

"Астматики, сидите дома! Золото наше!": норвежцам запретили ехать на ОИ в Пекин
Политика
Валерий Соловей: Путин может запросить у Совфеда разрешение использовать армию за пределами РФ
Максим Жаров раскрыл план Киева по Донбассу
"Людям нужно что-то раздать": политолог о ключевых аспектах послания Путина
"Идет зачистка оппозиции перед выборами в Госдуму": Удальцов обратился к россиянам
Общество
"Турфирма отказывается вернуть деньги": телеведущий Мягченков обратился в полицию
Власти взялись за Дудя из-за Навального? ЛБИ требует проверок, Милонов просит "показать документы"
Новость о дефиците сахара заставила Гудкова вспомнить советский анекдот
Дело Эдварда Била: как хайпожору, отправившему женщину в кому, удалось избежать ареста?
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вот почему некоторая часть грузинских патриотов поступила очень глупо и недальновидно, испортив праздник крупному российскому телеведущему. Дело не в том даже, что он приехал в Грузию тратить свои деньги. И не в том, что он неуважительно отозвался о территориальной целостности. Дело в том, что, если тебе нужно представление прочего мира о твоих стальных яйцах, ты не должен швыряться куриными

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Прежде всего хотелось бы узнать, а что за Коля приходил в больницу к Маргарите Юдиной. И за него же, как за подчиненного, по телефону извинялся «от всего личного состава» полковник Сергей Музыка. Ну а Коля извинения приносил с грацией беременного носорога и мямлил что-то про запотевшее забрало. Про которое даже песню сочинили

Культура и ТВ
Сергей Соседов: Над словами юриста о честности шоу "Голос" я рассмеялся в суде
"Убирайте или концерта не будет": лидер "Элизиума" рассказал о запрете портрета Навального
Валерий Комиссаров бьётся об фонтан, что "Дом-2" без него не выживет
"Мне кричали, что она умрет": Хаматова впервые рассказала о трудном удочерении
Шоу-бизнес
"Устаю сильно!": Сафронов перед юбилеем пожаловался на серьезное недомогание
Дмитрий Шепелев подарил сыну на день рождения череп и шокировал поклонников
Собрали по кусочкам: московские врачи спасают звездного дизайнера
Поступил сигнал: квартиру Легкоступовой хотели вскрыть неизвестные

Здоровье
Алексей Венедиктов: разумеется, будет третья волна коронавируса
Детей после коронавируса ждет опасный синдром
Исследование: мужскую боль в обществе воспринимают серьезнее, чем женскую
Ученые: письмо от руки помогает детям укреплять память
Туризм
Дмитрий Горин: Греция и Хорватия уже готовы впускать вакцинированных "Спутником"
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
"Кремль. Путину." Разрешите международные вылеты из Краснодара!
Названа стоимость тура в тайгу, как у Путина с Шойгу
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Свежий номер
Фото в статье: Global Look Press
Выяснились новые детали биографии Кабаевой: служба в войсковой части и тайные заработки
Алексей Навальный // фото: Global Look Press; в стаье: соцсети
Диагноз Навального: врачи рассказали о болезнях "покровского пациента"
Дорога пройдет мимо этих домов – вдоль реки // фото: Илья Давлятчин
Трасса поперек горла: как строители платного дублера МКАДа связаны с "Роснефтью"
Фото: Юрий Рост
Фото с историей. Леонида Филатова, Марину Неелову и Галину Волчек сняли в полный Рост
Фото в статье: агентство «Москва»
Ростовщики не хуже Очеретной: "Новые люди" зарабатывают, как члены "Единой России"
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Названа причина смерти Легкоступовой
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети
"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами
Алиса Казьмина // Фото в статье: соцсети
Экс-жена Аршавина – жертва своего приворота: Ясновидящая раскрыла причину бед Казьминой
Алена Кравец // Фото: Instagram
"Оденьтесь немедленно!" Кравец оголилась на федеральном канале
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
"Не буду позориться даже за звание!": Лоза отказался участвовать в "Маске"
"Томет" // Фото: стоп-кадр с YouTube
"Томет" заработал в штатном режиме
Обещанного полгода ждут
Фото: depositphotos
Пензенским первоклашкам подарили бесплатные секции
Ереван // фото: Global Look Press
100 лет в обед. Взятие Еревана и Белая армия в изгнании
Фото: соцсети
Нефтяники помогают народам Севера: в Красноярске обсудили проблемы эвенков
^