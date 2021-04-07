Наркотики и пересадка печени? Что случилось с хоккеистом Алексеем Емелиным

После второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», который состоялся 3 апреля в Казани, 34-летний капитан омичей Алексей Емелин почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Позже клуб перевез его в Москву и поместил в институт им. Склифосовского, где игрок и находится сейчас в тяжелом состоянии. Некоторые источники сообщают, что ему предстоит операция по пересадке печени, но в «Авангарде» это не подтверждают.

А в среду, накануне третьего матча серии, издание «Бизнес Online» распространило информацию, что в анализах Емелина, которые были взяты при госпитализации в Казани, обнаружены следы наркотических средств – опиатов и каннабиоидов. В пресс-службе МВД по Татарстану якобы подтвердили изданию, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство и в ближайшее время будет проведена проверка.

– Опиаты могли попасть в организм Емелина через сильные обезболивающие, – рассказал «Чемпионату» врач-нарколог Сергей Лебедев. Большинство препаратов сильного обезболивания сделаны на их основе. А каннабиноиды могут попасть в организм только через лёгкие.

Перед матчем на появившуюся информацию наконец отреагировали в клубе:

«Транспортировка Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче.

На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея наркотических или каких-либо других запрещенных веществ.

Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».

Фото: Наталья Кондратенко (Russian Look) / Global Look Press

При этом агент защитника Владимир Зоркин сообщил, что до сих пор не может связаться с хоккеистом.

– Я не был в Казани. Я хотел с ним поговорить, звонил ему, но он до сих пор так и не вышел со мной на связь. Пока всю информацию узнаю от генерального менеджера. Ну и когда кто-то из журналистов мне позвонит, что-то расскажет – так я и получаю информацию, – сказал Зоркин изданию «Sport 24».

Понятно, что и болельщики в Сети не молчат.

«Весь «Авангард» надо проверить на допинг. Раз капитан это делает, то и другие могут», – сгоряча выступает болельщик «Ак Барса», несмотря на официальное опровержение.

«Финал близок и опять скандалы. То Белов, где никакого допинга не было, прекрасно играл за сборную и на ЧМ, и в НХЛ. Потом Зернов, сейчас Емелин… Что еще придумают люди, которым неугоден «Авангард»?» – заступается за свою команду болельщик омского клуба.

«Авангарду» для пресечения сплетен и информационных провокаций на тему состояния здоровья игрока клуба необходимо, на мой взгляд, оперативно размещать доступную и возможную к публикации информацию на своем сайте. Тогда все нормальные СМИ, перепечатывая эти новости, обязаны будут ссылаться на первоисточник», – предлагает человек, не любящий сплетни и слухи.

«Такое ощущение, что здесь каждый второй либо нарколог, либо следователь! Ещё и политолог, украинолог и дзюбовед», – иронизирует житель Омска.

«Что конкретно употреблял Емелин – «Новичок» или «Спутник V»? – некоторые шутки получаются не такими удачными.

«Ну как всегда одни говорят одно, другие – другое. Абсолютно темная и запутанная история. Молодой здоровый человек после сыгранного матча вдруг попадает в такую историю. Никто не может поставить диагноз или просто кто-то не хочет, чтобы его озвучивали. Короче, как всегда все затуманено.Только одного хочется, чтобы Алексей выбрался из этой ситуации с наименьшими последствиями. Здоровья».