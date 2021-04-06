"Астматики, сидите дома! Золото наше!": норвежцам запретили ехать на ОИ в Пекин

Не так давно в спортивном мире начали обсуждать возможный бойкот Олимпиады в Пекине со стороны сборной Норвегии.

Причина – несогласие с действиями руководства Китая и с режимом в стране. На днях об этой ситуации высказался трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо.

«Обсуждение этого будет развиваться по мере приближения Олимпиады, и нам нужно будет занять определённую позицию, – сказал Клебо. – Я думаю, нам надо сесть и подумать всей командой, подключить тренеров и персонал. В одиночку ничего не сделать, мы должны действовать как команда. Мы обдумаем это в ближайшие месяцы».

Вроде и сказал что-то, но и не сказал ничего.

«Я думаю, что это все спекуляции. Я в это не верю. Они уже хотели не приехать на чемпионат мира по лыжным гонкам, но все были там и все было хорошо», – заметила на эти слова глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Принялись обсуждать слова Клебо и в рунете.

«Ну, вот и хорошо, сидите дома, нам достанется золотишко», – оптимистично настроен один из болельщиков.

«Правильно, пускай астматики лучше дома лечатся», – вспомнил о «спорном допинге» норвежцев еще один оптимист.

Йоханнес Клебо//фото: Instagram

«Если организаторы Олимпиады запретят использовать лекарства для астматиков – точно не поедут! Под девизом «Спорт так же чист, как синьцзянский хлопок», – тема астмы прошла через обсуждение красной линией.

«Товарооборот Норвегии с Китаем больше $10 млрд. Никто там про бойкот и не заикается, а про права человека все посмеялись», – объяснил логику норвежских властей осведомленный фанат лыжных гонок.

«Дисквалифицировать их, чтобы следующие четыре года выступали без флага и гимна. Под группу «А-Ha» пусть выступают», – сравнил нынешнюю ситуацию с российской болельщик напоследок.