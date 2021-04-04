Власти Франции заговорили о переносе "Ролан Гарроса" из-за локдауна

Открытый чемпионат Франции по теннису, также известный как «Ролан Гаррос», может быть перенесен на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

«Мы ведём переговоры с Французской федерацией тенниса, чтобы узнать, нужно ли менять даты, согласовывая их с возможным возобновлением всех видов спорта и крупных мероприятий», — приводит слова чиновницы Tennis Majors (цитата по «Чемпионату»). Она отмечает, что главной задачей властей является недопущение ситуации, когда на трибунах скапливается большое количество болельщиков. При этом Минспорт Франции старается учесть интересы теннисистов.

«Ролан Гаррос» — один из четырех крупнейших и самых значимых турниров в профессиональном теннисе, так называемый турнир «Большого шлема». При этом это единственный мейджор, который проводится на грунтовом покрытии. Он ежегодно проходит в начале лета, в этом году предварительные даты: с 24 мая по 6 июня. В прошлом году организаторы были вынуждены отодвинуть его на осень.

Во Франции сейчас действует очередной жесткий локдаун: как минимум до 3 мая людям запрещается отходить от своих домов дальше, чем на 10 километров. Также закрыты учебные заведения и многие другие объекты.