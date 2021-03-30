"Туктамышева может закончить карьеру в этом году": Мешков сделал громкое заявление

Советский фигурист и тренер считает, что серебряная призерка Чемпионата мира уйдет из спорта до Олимпиады.

– Я верил, что Елизавета должна вернуться на пьедестал. Она просто молодец! – сказал в разговоре с Sobesednik.ru четырехкратный чемпион СССР Валерий Мешков. – Сможет ли она дальше конкурировать с теми, кто помладше? Прыжок 3,5 оборота, конечно, у нее очень хороший, но у меня есть сомнение, что она будет продолжать.

Может быть, она до Олимпийских игр уже закончит. Конечно, это как они с Лешей Мишином решат. Но мое предположение, что она закончит со спортом в этом году, – заявил Мешков.

По словам эксперта, другому ученику Алексея Мишина – Евгению Плющенко, который отработал первый Чемпионат мира в качестве тренера, не удалось показать результат.

– С Александрой Трусовой он отработал меньше года. Это все-таки очень мало. Судя по всему, на каком уровне Саша была у Этери, на таком она и осталась. Единственное, стала больше ошибаться.

Конкуренция за спортсменов в нашем фигурном катании не идет на пользу. Я, например, лично против этого. По итогу, все равно спортсмены возвращаются к тем, с кем начинали. Медведева, Косторная вернулись.

Точно так же как же было и у нас в советское время. Ушла Соколова от Кудрявцева, потом пришла обратно к Кудрявцеву. Тренер, который работал со спортсменом с детства, который многое ему дал, это, чаще всего, самый лучший вариант для этого самого спортсмена, – уверен Валерий Мешков.