"Ну ладно": Коккинакис сомневается, что запрет болбоям держать зонтик адекватен

В ходе матча первого круга турнира в Майами австралийский теннисист Танаси Коккинакис попросил, чтобы один из болбоев подержал над ним зонтик во время отдыха при переходе, так как установленный над креслом зонтик по факту не спасал от солнца. Когда судья ответил отказом, спортсмен усомнился в том, что подобные запреты основаны на здравом смысле.

Раньше болбои всегда держали зонтики для теннисистов — это считалось абсолютной нормой. Также они подавали им полотенце в промежутках между розыгрышами. Однако новые правила, введенные на фоне пандемии коронавируса, запретили и то, и другое — теперь теннисисты вынуждены класть полотенце на специальную стойку и держать зонтики самостоятельно.

Коккинакис отреагировал на решение судьи, назвав нововведение «самым глупым» правилом из всех: «Мы же трогаем одни и те же мячи», — сказал он, добавив, что на том же турнире во время квалификационных матчей, благодаря которым он попал в основную сетку, тем же самым болбоям разрешалось держать те же самые зонтики. «Ну ладно», — подытожил этот спор австралиец (цитата по «Чемпионату»).

В итоге он одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Уже в третьем круге он может встретиться с россиянином Андреем Рублевым. Напомним, что из-за проблем с призовыми в Майами в этом году не поехали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. В прошлом году турнир отменили, а в 2019 году Федере стал победителем, обойдя Даниила Медведева, посеянного в этот раз под первым номером, в четвертом круге.