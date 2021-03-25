Теннисист Поспишил прямо на корте обругал главу ATP

В ходе матча первого турнира в Майами канадский теннисист Васек Поспишил разразился бурной критикой в адрес главы международной ассоциации мужского тенниса (ATP) Андреа Гауденци. Во время игры он разозлился и выплеснул на корт эмоции по поводу тяжелой судьбы тура.

Во время сетбола противника Поспишила, Маккензи Макдональда из США, теннисисту сделали предупреждение, он проиграл сет и не сдержался, напомнив о политическом споре, выходящем далеко за пределы корта, который он и первая ракетка мира Новак Джокович ведут с руководством тура.

«Вчера полтора часа президент ATP кричал на меня на собрании игроков за то, что я стараюсь объединить теннисистов. Полтора часа! Глава ATP! Пусть идёт сюда. Чёртов придурок! Почему я вообще это поддерживаю? Можешь меня дисквалифицировать. Я с радостью подам в суд на эту организацию», — закричал 30-летний Поспишил прямо на корте (цитата по «Чемпионату»).

Матч он в итоге проиграл со счетом 3:6, 6:4, 3:6.

Речь идет о том, что Джокович и Поспишил давно критикуют политику ATP. Они решили создать собственную Ассоциацию профессиональных игроков в теннис в противовес классической структуре. Накануне Bloomberg опубликовал статью на эту тему, в очередной раз обнажив системные проблемы тура: несмотря на относительную популярность тенниса, почти 15% людей на планете причисляют себя к теннисистам-любителям, стоимость прав на показ тенниса минимальна и проигрывает даже крикету, не идя ни в какое сравнение с футболом или баскетболом. Только суперзвезды тенниса, входящие в топ-50 игроков, могут рассчитывать на серьезные гонорары, а многие другие многообещающие теннисисты иногда вынуждены искать подработку, так как призовые на турнирах небольшие и часто не позволяют даже окупить участие в них. Даже у звезд тенниса вроде Роджера Федерера на доход в $106 миллионов около $100 миллионов — спонсорство, и лишь $6 миллионов — призовые.

Коронавирус сильно ударил по туру и отдельным теннисистам, отодвинув реформы ATP, продвигаемые Гауденци. При этом Поспишилу и Джоковичу, обладающему сильным политическим влиянием в туре, надоело ждать, они давно призывают игроков объединиться в некую структуру вроде профсоюза, которая бы отстаивала права профессиональных игроков за пределами первой сотни. Они зовут туда не только мужчин, но и женщин, которые, как пишет агентство, менее склонны к столь поспешным действиям. При этом другие лидеры тура Федерер и Надаль с самого начала дистанцировались от этой идеи.

Пандемия обострила дискуссии о чересчур разобщенном профессиональном теннисе, состоящем из ряда независимых друг от друга структур вроде ATP, WTA, ITF и ряда национальных федераций, проводящих турниры «Большого шлема», на которые приходится около 60% всего годового дохода. Всё это происходит на фоне заката эпохи «Большой тройки», когда Джокович, Надаль и Федерер (а в женском туре — Серена Уильямс) уже близки к завершению карьеры, а новых звезд их масштаба до сих пор не появилось.

Как писал Sobesednik.ru, осенью между теннисистами также началась дискуссия о соединении ATP и WTA в единую структуру, что позволило бы увеличить доходы теннисистов. Эту идею Федерера поддержали в руководстве туров, а также Рафаэль Надаль.