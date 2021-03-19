Московские армейцы победили испанский "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

Столичный баскетбольный ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» в выездной игре 30-го раунда чемпионата Евролиги.

Как пишет «Советский спорт», прошедшая в Мадриде встреча завершилась со счетом 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22). Наиболее результативным игроком у московского клуба оказался форвард Уилл Клайберн, набравший 23 очка. Еще 22 очка обеспечил разыгрывающий Майк Джеймс.

В турнирной таблице ЦСКА находится на четвертой строчке с 19 победами и 10 поражениями, «Реал» занимает седьмое место (17 побед, 13 поражений).

Теперь армейцам предстоит сразиться с «Црвеной Звездой» (Сербия).

Накануне вечером, 18 марта, питерский «Зенит», который находится на восьмой позиции (16-13), проиграл у себя дома испанской «Басконии» (девятая строчка, 16-14) с результатом 75:79 (14:17, 31:15, 14:13, 16:34).