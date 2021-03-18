Глава Федерации легкой атлетики Таджикистана дисквалифицирован за допинг

Таджикский легкоатлет, обладатель золота Олимпиады 2016 года Дильшод Назаров отстранен от соревнований на два года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу независимой легкоатлетической организации Athletics Integrity Unit (AIU) пишет ТАСС.

Отмечается, что Назаров был временно отстранен в сентябре 2019-го из-за обнаружения запрещенных веществ в его допинг-тесте. Проба была сделана во время чемпионата мира 2011 года – тогда Назаров оказался на десятом месте. AIU назначила легкоатлету двухлетнюю дисквалификацию, ее срок отсчитывается с 24 сентября 2019-го. Результаты спортсмена за период с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013-го были аннулированы.

На счету Назарова, помимо олимпийского золота, серебряная медаль чемпионата мира 2015 года в метании молота. Сейчас он является президентом Федерации легкой атлетики Таджикистана.