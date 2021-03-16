Капитан питерского молодежного ХК "Динамо" умер в реанимации в возрасте 19 лет

Игрок МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов, получивший серьезную травму, скончался в больнице в Ярославле.

Об этом сообщается на сайте Молодежной хоккейной лиги.

В пятницу, 12 марта, во время матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» хоккеисту в голову попала шайба. Игрока доставили в Соловьевскую больницу Ярославля, где он был помещен в отделение реанимации. Медики оценивали состояние спортсмена как критическое.

«Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трёх дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось», – говорится в сообщении МХЛ.

В текущем сезоне 19-летний Файзутдинов участвовал в 54 матчах МХЛ, на его счету семь результативных передач.