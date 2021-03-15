"Для оптимизма оснований нет": Уткин высказался о шансах "молодежки" на Евро

Известный комментатор Василий Уткин призвал не предъявлять сборной России завышенные требования.

Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом команды на чемпионат Европы, который начнется в конце марта 2021 года. На групповом этапе соперниками наших ребят станут сборные Исландии, Франции и Дании: эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта в Венгрии.

– Во-первых, скажу, что наша молодежная сборная уже добилась неплохого результата, выйдя на Евро-2021, потому что предыдущим поколениям это не удавалось сделать, – заметил Василий Уткин в разговоре с Sobesednik.ru.

Но вот оптимизма я совершенно не разделяю, потому что оснований для этого никаких нет, – отметил комментатор.

Просто хочется верить в ребят и пожелать им удачи. И, думаю, лучше ничего не ждать от сборной, чтобы потом не было сильного разочарования. К большому сожалению, я не представляю силу соперников нашей сборной, а ведь там есть сборная Франции. И просто не может быть такого, чтобы там выросло поколение слабее российского. Опасна и сборная Дании. Так что никаких грандиозных задач перед командой ставиться не должно.

Задача должна звучать проще: выиграть следующий матч, – считает Уткин.

Могла ли эта сборная быть сильнее? Ведь не секрет, что травмирован ее основной голкипер Матвей Сафонов из «Краснодара». В Сети обсуждаются фамилии Константина Марадишвили (ЦСКА), Ивана Игнатьева («Рубин») и также травмированного Максима Глушенкова («Химки»).

– Конечно, Сафонов – это потеря, с ним команда была бы сильнее, – говорит Уткин. – А в остальном я бы не стал спорить с мнением Михаила Галактионова, потому что сборная составлена вполне конкурентная. К тому же, именно главный тренер – одна из главных звезд этой команды.

состав сборной России на молодежном Чемпионате Европы

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»);

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА).