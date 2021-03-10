Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Катаре, избежав встречи с Ришаром Гаске

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий восьмую строчку в рейтинге АТР, вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).

Теперь 23-летнему спортсмену предстоит сыграть либо с южноафриканцем Ллойдом Харрисром, либо с венгром Мартоном Фучовичем, передает РБК. Призовой фонд турнира в Катаре составляет $785 тысяч.

Француз Ришар Гаске, с которым должен был встретиться россиянин, снялся с соревнований. Как сообщает «Матч ТВ», причиной могла стать травма ноги.

Месяц назад Рублев в составе сборной России стал победителем ATP Cup, выиграв наравне с Даниилом Медведевым все матчи на командном турнире. На Australian Open Рублев добрался до четвертьфинала, уступив в итоге Медведеву (5:7, 3:6, 2:6).

Андрей Рублев является действующим победителем соревнований в Дохе: в 2020-м он победил в финале француза Корентена Муте, обыграв его со счетом 6:2, 7:6 (7:3).