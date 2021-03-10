"Розанов был мастером слова": коллеги, друзья и родные – об ушедшем из жизни комментаторе

4 марта родственники и друзья простились с Юрием Розановым, который последние два года боролся с онкологическим заболеванием. «Собеседник» побывал на церемонии и собрал комментарии о комментаторе.

Юрий Розанов был узнаваем своим особым, литературным стилем комментирования. Минимум эпатажа, максимум мысли, выраженной идеальным русским языком.

Его было сложно представить ведущим корпоратива или развлекательного шоу. Возможно, поэтому Розанов на протяжении 25-летней карьеры так и не стал суперзвездой, которую каждый узнает на улице. Статусом звезды он обладал скорее у болельщиков, которые следили за футболом и хоккеем чаще, чем два раза в год. Всё почти как в бразильском футболе: Пеле – герой масс, но «радостью народа» болельщики официально называют Гарринчу, который не снимался в рекламе.

Кроме членов семьи и журналистов, работающих или работавших на «Матч ТВ», в штате которого Розанов находился до последних дней, на церемонию прощания пришли и спортсмены.

* * *

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ»:

– Розанов поддержал меня на конкурсе комментаторов, когда я только пришел на канал. Он же одним из первых пригласил меня на совместный репортаж. Он любил делиться с молодыми и понимал, что это нужно делать, нужно растить следующее поколение. Советов была уйма. Он очень не любил, когда мы в репортажах или вообще просто сидя около телевизора и наблюдая за игрой называли кого-то легендой. Говорил, что у нас каждый второй, кто по мячу пробил – уже великий. Ему не нравилось, когда девальвируют это понятие. Но фокус в том, что сам он уходит в статусе абсолютной легенды, тут просто двух мнений быть не может.

* * *

Ксения Шилкова, дочь Юрия Розанова:

– Много было сказано о его доброте, но иногда отец мог жестко, по-мужски решить проблему. Однажды после матча во Франции мы оказались в неблагополучном районе города среди толпы. Добираться до метро было очень далеко, и мне было трудно идти на каблуках. Отец взял меня на руки и пронес чуть ли не километров десять. Потом заставил остановиться одного из таксистов. Тот не хотел нас везти – ему надо было в аэропорт, но папа так с ним поговорил, что тому пришлось подчиниться.

* * *

Александр Шмурнов, комментатор «Матч ТВ»:

– Он был, конечно, мастером слова, но он учил не словам. В первую очередь он учил думать. Думать над тем, что ты только что сказал, что он сказал, сказали другие люди.

* * *

На церемонию также пришел Василий Уткин, который работал с Розановым на телевидении с самого первого дня. Прощаясь, он сказал, что потерял друга, ближе которого у него не было, и прочитал стихотворение Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья». Эти же строчки Розанов прислал Уткину после того, как тот вынужден был покинуть «Матч ТВ». Говорить о друге журналистам Василий Уткин не стал.

Не оставила комментариев для СМИ и генеральный директор канала Тина Канделаки.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2021 под заголовком «"Розанов делал футболистов более значимыми"».