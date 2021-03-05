Василий Уткин похоронил самого близкого друга под стихи Есенина

Знаменитый футбольный комментатор проводил в последний путь своего коллегу Юрия Розанова.

4 марта родственники и друзья простились с комментатором Юрием Розановым, который последние два года боролся с онкологическим заболеванием.

Кроме членов семьи и журналистов, работающих или работавших на «Матч ТВ», в штате которого Розанов находился до последних дней, на церемонию прощания пришли и спортсмены.

Юрий Розанов//фото: стоп-кадр YouTube

– Комментаторы вообще довольно легко общаются друг с другом. Мало кто заставил при жизни называть себя по имени-отчеству. Это многого стоит, – сказал защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев. – Есть такая фраза, что короля играет свита. Ее можно сказать о таких комментаторах, как Розанов.

Он в своих репортажах делал нас, футболистов, более значимыми, более умеющими.

Отдельно я благодарен ему за то, что он нас, футболистов, не учил играть в футбол. Ведь очень многие комментаторы любят давать советы, хотя на поле не выходили.

Евгений Ловчев//фото: Global Look Press

Когда умер великий футболист Сергей Сальников, а он умер на футбольном поле, Старостин сказал, что многие из нас мечтали бы умереть точно так же, – напомнил Ловчев. – Так же можно сказать и про Розанова. Многие мечтают, что после их смерти все футбольные и хоккейные матчи так же будут начинаться с минуты молчания в их честь.

На траурную церемонию пришел и Василий Уткин, который работал с Розановым на телевидении с самого первого дня.

Прощаясь, Уткин сказал, что потерял друга, ближе которого у него никого не было, и прочитал стихотворение Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья».

Эти же строчки Розанов прислал Уткину после того, как тот вынужден был покинуть «Матч ТВ».

Говорить о друге журналистам Василий Уткин не стал. Не оставила комментариев для СМИ и генеральный директор канала Тина Канделаки.