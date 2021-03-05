Французский теннисист обиделся на судью, начал материться, плевать на корт и слил последний гейм

Французский теннисист Бенуа Пэр устроил скандал на турнире Буэнос-Айресе. В матче против аргентинца Франсиско Черундоло он вышел из себя и решил обидеться на судью, всем своим видом демонстрируя, что не признает решение засчитать его сопернику единственный эйс за весь матч.

Когда арбитр принял неугодное спортсмену решение, тот плюнул на след от мяча, который, по его мнению, лежал вне квадрата для подачи, и начал материться. Он одержал победу в первом сете, а этот инцидент случился уже во время второй партии. В течение того же сета он повторно плюнул на корт и вновь начал ругаться с судьей. В итоге теннисист получил два предупреждения за неспортивное поведение. После второго предупреждения Черундоло заработал дополнительное очко.

В третьем сете 31-летний француз продолжил проигрывать, а при счете 5:1 проявил неуважение к оппоненту, позволив себе слить свою подачу, даже не стараясь попасть в корт, чтобы побыстрее закончить матч.

Будет ли француз оштрафован в связи со своим вызывающим поведением на корте, пока не уточняется. В отдельных случаях штрафы за подобные нарушения доходили до нескольких десятков или даже сотен тысяч долларов.