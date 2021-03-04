Американская команда "Формулы-1" представила болид в цветах флага России

Команда США «Формулы-1» «Хаас» представила болид на сезон-2021: машина VF-21 выполнена в цветах российского триколора.

Как указывается на сайте команды, титульным спонсором стал российский «Уралкалий». В 2021 году «Хаас» будут представлять Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Фото: Twitter

В своем дебютном сезоне в «Формуле-1» Мазепин будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны в связи с решением Всемирного антидопингово агентства (ВАДА). При этом, как указывается в заявлении Российской автомобильной федерации, в раскраске болидов цвета российского флага использовать можно.