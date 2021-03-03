"Розанов хотел вернуться в телеэфир": известный комментатор умер после онкологии

Михаил Мельников рассказал о последних днях жизни Юрия Розанова, который называл его своим любимым комментатором.

3 марта на 60-м году жизни скончался спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов. В 2019 году у него выявили онкологическое заболевание, и с мая по ноябрь он не выходил в телеэфир. В прошлом году Розанову стало лучше, и он частично возобновил работу.

– В последнее время Юра не работал, но я знаю, что хотел вернуться в профессию, – рассказал комментатор Михаил Мельников в интервью Sobesednik.ru. – В прошлом году он комментировал несколько матчей, не один – в паре, так как его могло не хватить, к примеру, на 90 минут футбольного матча.

Но я знаю, что дома он смотрел футбол и пробовал его комментировать, чтобы понять, сможет ли работать в дальнейшем или нет.

Отметим, что как-то в интервью Розанов назвал Мельникова своим любимым комментатором.

Михаил Мельников

– В последний раз я видел Юру около трех месяцев назад, и тогда ему было лучше, – вспоминает Мельников. – Не могу сказать, что мы были закадычными друзьями, скорее, коллегами, но симпатизировали друг другу. Хочу выразить слова поддержки родным и близким Юры. Примите мои соболезнования.

Розанов начинал карьеру на «НТВ-Плюс», попав на канал по итогам конкурса комментаторов в 1996 году. Позже работал на спортивных каналах ВГТРК и на «Матч ТВ». Комментировал матчи футбольной Лиги чемпионов, Чемпионаты мира и Европы, а также хоккейные матчи. До 2009 года работал на радио «Спорт». Один из пяти комментаторов русских версий футбольных симуляторов FIFA.

В 2012 году Юрий был награжден премией ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею. А в октябре прошлого года удостоили приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.

В Российской футбольной премьер-лиге заявили, что матчи 21-го тура 6 и 8 марта начнутся с минуты молчания в память о Розанове.

Сергей Бегишев.