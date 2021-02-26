Надаль не поедет в этом году в Акапулько. У турнира не хватило на него денег

В этом году теннисный турнир из разряда ATP 500 в Акапулько пройдет без второй ракетки мира Рафаэля Надаля. По словам директора турнира Рауля Зурутузы, это связано с финансовыми трудностями у организаторов, которые просто не могут позволить себе оплатить участие селебрити.

«Реальность такова, что денег для оплаты участия Рафы нет. Наш бюджет в этом году очень ограничен, поэтому мы решили вложить эти деньги в то, чтобы привлечь тех, кого мы должны. Надаля мы позволить не сможем», — пояснил он в разговоре с Tennis World USA.

Зурутуза пояснил, что турниру дорого обойдется участие немца Алексендра Зверева, контракт с которым вынуждает организаторов позвать его, так как иначе платить придется ещё больше, чем за его участие, а другие топовые игроки в этот раз проявляют гибкость и согласны снизить свои обычные требования.

По словам директора турнира, обычно Надаль берет за участие в турнирах серии ATP 250 и ATP 500 от полумиллиона до миллиона долларов.

При этом призовой фонд турнира в Акапулько составляет всего один миллион долларов. Он пройдет с 15 по 20 марта, участие в нем среди прочих должны принять Кевин Андерсон, Григор Димитров, Джон Иснер, Милош Раонич, Диего Шварцман, Марин Чиличич, а также обыгравший Надаля в четвертьфинале Australian Open Стефанос Циципас.