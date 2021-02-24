Попавшему в ДТП Тайгеру Вудсу установили в ноге металлический стержень

Американскому гольфисту Тайгеру Вудсу, который накануне попал в автомобильную аварию, провели операцию на ноге.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Twitter Вудса, сейчас гольфист находится в сознании в своей больничной палате, он разговаривает и начинает восстанавливаться.

Автокатастрофа с участием 45-летнего спортсмена произошла накануне, 23 февраля, в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Тайгер Вудс получил серьезные травмы, в том числе открытые переломы. Гольфисту сделали операцию на нижней части правой ноги и лодыжке, в районе большой берцовой кости ему поставили металлический стержень.

Известно, что за последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике. Кроме того, у спортсмена были проблемы в связи с употреблением запрещенных веществ.