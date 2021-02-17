Медведев обыгрывает Рублева, выходит в полуфинал и становится 3-й ракеткой мира

Российский четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии завершился в пользу Даниила Медведева, который в трех сетах без особых проблем обыгрывает своего соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

«Не тянет Рублёв физически, к сожалению», — комментирует результат матча экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, игра не была простой для Медведева, но он одержал победу за счет опыта и стабильности: «Полтора сета были сложнейшими. Жара внесла коррективы. Рублёв захлебнулся в игре больше, а Даня был стабильнее, выиграл важные очки. Медведев был искуснее, играл длинно, разнообразно, не давал Андрею рвать игру. Этот опыт, которого у Медведева больше, позволил сложить всё в такой пасьянс», — приводит его слова «Чемпионат».

Тарпищев говорит, что в контратаке Медведев «вообще лучший в мире», однако он обращает внимание на проблемы с подачей, над которой ещё предстоит работать.

За право сыграть в финале Медведев поборется с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Надаль является второй ракеткой мира и за первые четыре матча не отдал соперникам ни одного сета, даже ни разу не доведя до тайбрейка.

После пересчета рейтинга Медведев должен стать третьей ракеткой мира — в прошлом году он не доходил до полуфинала Australian Open. Впрочем, несмотря на разницу между ним и Надалем всего в одну строчку рейтинга, между спортсменами остается огромная разница в опыте игры на мейджорах (у Медведева нет ни одного «Большого шлема», а у Надаля их 20).

Напомним, что вторым россиянином, прошедшим в полуфинал турнира, стал Аслан Карацев, который сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Отмечалось, что Джокович был травмирован в третьем круге, однако в предыдущем матче против Александра Зверева из Германии это на его игре особенно не сказывалось.