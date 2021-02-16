Карацева спросили "кто он такой", а Димитров рассказал о своей травме

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, что накануне матча с россиянином Асланом Карацевым из-за неловкого движения почувствовал спазм в районе спины, но, так как отложить игру возможности не было, он вышел на корт, чувствуя себя перед этим хорошо.

Проблемы возникли уже в ходе матча: «Нет смысла скрывать. Вчера я совершал какое-то обычное движение, и мне вдруг стало больно. В начале матча боль вернулась, становилось все хуже, и в итоге уже болело неудержимо», — объясняет он в ходе пресс-конференции. В ходе матча его движения были скованы, он говорит, что не мог использовать свою скорость и реакцию, потому что именно через спину проходят все импульсы: «Мой уровень полностью рухнул». Тем не менее Димитров призвал уделить больше внимания его сопернику, который, по его мнению, играл хорошо и заслужил участие в полуфинале Australian Open.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, он также добавил, что «не привык уходить» с корта и поэтому решил продолжить матч даже после медицинского тайм-аута после третьего сета: «Я просто не хотел сдаваться. Я просто такой. (...) То что произошло сегодня — просто неудача, в этой конкретной ситуации кто-то должен был выиграть и это был его [Карацева] день».

Теннисист сказал, что пока повременит с теннисом, чтобы восстановить спину.

Тем временем Карацев также признает, что заметил скованность Димитрова: «В третьем сете я заметил, что с Димитровым что-то не так. Я подумал, что в четвёртой партии после медицинского тайм-аута он сможет играть как обычно. Но этого не случилось». «Сложно концентрироваться на своей игре, когда тебе противостоит травмированный соперник», — добавляет он.

В ходе пресс-конференции россиянину пришлось рассказывать журналистам, «кто он такой», где родился и прочее, потому что до сегодняшнего дня он не был широко известен даже в профессиональном сообществе. Он родился во Владикавказе, а в три года переехал в Израиль. До 12 он тренировался там, а затем вернулся в Россию, в Таганрог, а несколько лет спустя переехал в Москву. Несколько лет он тренировался в Германии и Барселоне, а затем в Минске у Егора Яцука, встречу с которым он называет «своей удачей».