Джокович может сняться с Australian Open из-за полученной в матче травмы

Первая ракетка мира и чемпион прошлогоднего Australian Open Новак Джокович получил травму в ходе матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии и с большим трудом смог обыграть 27-го сеяного американца Тейлора Фрица. Выйдет ли он на следующий матч, неясно.

Матч между Джоковичем и Фрицем завершился в пользу серба со счетом 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. В третьем сете лидер рейтинга ATP получил травму мышц живота и не мог играть в полную силу, тем не менее не стал отказываться от борьбы и продолжил матч.

«Я просто старался держаться и надеялся, что мне станет лучше. И к концу четвертого сета мне стало лучше. До этого я только подавал, почти ничего не мог на приеме. Просто агрессивно пробивал, подавал две первых подачи. Это работало», — комментирует результаты игры сам Джокович. Он отмечает, что из-за проблем, возникших у него во время матча, это станет «одной из самых выдающихся побед» в его жизни и он не намерен забывать ее.

Кроме того, спортсмен добавляет, что уверен в диагнозе «разрыв мышц» и не может сейчас предсказать, будет ли готов играть через два дня с канадцем Милошем Раоничем. «Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче», — приводит его слова Sports.ru.

Тем временем Фриц отмечает, что в последнем сете его противник сумел собраться, как ему показалось, «всё переборол» и «играл хорошо». В третьем и четвертом сетах, по словам теннисиста, Джокович действительно играл намного хуже. «Посмотрим, будет ли он дальше играть. Если он покажет то, что показывал в пятом сете, то обыграет в общем-то любого», — добавляет американец.

Отметим, что в случае снятия Джоковича шансы российских теннисистов на выход в финал AO вырастут не сильно — в его половине турнирной сетки находится лишь прошедший квалификацию Аслан Карацев. Лидеры же российского тенниса Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов находятся во второй части таблицы. При удачном стечении обстоятельств Рублев и Медведев встретятся друг с другом в четвертьфинале, а Хачанов может выйти на этой стадии турнира на второго сеяного испанца Рафаэля Надаля.