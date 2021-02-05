"За патриотизмом прячутся грязнейшие люди": Боксер о предложениях сменить страну

Украинский боксер в тяжелом весе Александр Усик рассказал о поступавших в его адрес многочисленных предложения за деньги сменить гражданство, чтобы представлять другую страну. Он всегда отказывался, и теперь уверен, что «патриотизм» как правило используют в своей риторике нечестные люди.

«Считаю, что патриотизм – это то, за чем прячутся. Прячутся всякие грязнули. Прям грязнейшие люди»,

— приводит его слова Sports.ru со ссылкой на YouTube-канал «Ходят Слухи».

Спортсмен добавляет, что сам любит свою страну и не готов продать её за деньги. «Мне предлагали достаточно много раз поменять гражданство. За очень немаленькие суммы. 5-6 стран. Прям нормальный кэш. Это только за твое согласие поменять паспорт, а потом по контракту будет еще нормально денег», — уточняет он.

При этом сам Усик считает важным оставаться, платить налоги и строить бизнес у себя на Родине. «И я хочу здесь жить. Хочу, чтобы мои дети жили здесь», — добавляет боксер.