Комментатор Орлов призвал россиян сострадать протестующим: "Мы же видим это всё"

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о происходящем в российском обществе в связи с протестами в поддержку Алексея Навального. Он считает, россияне начали забывать о сострадании и сочувствии к жертвам насилия со стороны силовиков.

«Сочувствие и сострадание — это сегодня главное, о чём забыл великий русский народ. Большая агрессивность. Нужно выходить из этой ситуации. Друзья, мы сами должны из неё выходить»,

— пояснил он в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» (цитата по «Чемпионату»).

Он добавил, что, если люди не будут жалеть тех, кто подвергается насилию, это не приведет ни к чему хорошему: «Правильно их избивают или нет, а чаще всего неправильно. Мы же видим это всё. Недовольство же есть в обществе».

Орлов добавляет, что с учетом своего богатого опыта работы журналистом, он понимает те события, которые разворачиваются сейчас в России, и считает, что сочувствовать нужно всем людям, «особенно обиженным», даже если кто-то не разделяет их политические взгляды.