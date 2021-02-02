Шубенков чего-то съел: атлета, который боролся за чистоту спорта, заподозрили в допинг-истории

Новость о том, что легкоатлет Сергей Шубенков попался на запрещенном препарате – фуросемиде, – шокировала многих. Это как если бы Анна Нетребко внезапно стала петь под фонограмму.

Шубенков и двое других легкоатлетов – Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова – считались оплотом чистоты российского спорта. Вот уже пять лет они борются за право выступать под национальным флагом не только с Международной федерацией легкой атлетики, но и с российской. ВФЛА, по мнению спортсменов, не делает ничего для восстановления их прав.

Сам спортсмен, выждав сутки, опроверг новости о положительной пробе, которая показала следы фуросемида (мочегонное средство, которое спортсмены-нарушители принимают для маскировки других препаратов), и назвал их клеветой. Однако Сергей подтвердил то, что ему вручили письмо из дисциплинарного органа международной федерации World Athletics. А оттуда просто так «письма счастья» не присылают.

За последние два года наше антидопинговое агентство РУСАДА заставляло Шубенкова писать в баночку пять раз. По словам бывшего начальника организации Юрия Гануса, к Сергею у них никогда вопросов не возникало. Однако в августе прошлого года, уже после отставки Гануса, у самого Шубенкова возникли вопросы к РУСАДА. И это, пожалуй, самая странная история в его карьере.

На Кубке России в Брянске спортсмен повздорил с допинг-офицерами РУСАДА, когда те попросили его сдать тест за 1,5 часа до финала. Как позже признавался в твиттере сам Сергей, его это «вывело из себя» и он был «взбешен до крайней степени», ведь ему надо было настроиться на решающий забег. Странноватая реакция для борца за чистоту спорта.

Допинг-офицеры тогда настояли на своем. На сегодняшний день это последний тест, который РУСАДА брало у Сергея.

По словам бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева, до взятия пробы «Б» рано делать выводы:

– Фуросемид – это не сильнодействующий препарат. Он широко используется в роли мочегонного средства в различных пищевых добавках и часто случайно оказывается в организме спортсмена. Так на нем попадались многие. Как правило, все заканчивалось объяснением и небольшим наказанием.

Как сообщили СМИ, в анализах Шубенкова запрещенный препарат был обнаружен в минимальной дозе.

История вопроса

Фуросемид: подмоченные репутации

Кого из русских спортсменов ловили на этом препарате?

В 2001 году анализы, взятые после Игр доброй воли, дали положительный результат на фуросемид у художественных гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Чащиной.

В 2007 году допинг-тест российской лыжницы Ирины Артемовой тоже показал наличие фуросемида. Девушка сказала, что использовала его для снятия похмелья после свадьбы своей подруги.

В 2009 году десять юных борцов попались на допинге. Практически все они применяли фуросемид.

В 2010 году голкипер ЦСКА Артур Нигматуллин признался, что применял фуросемид для похудения. По словам спортсмена, принять его посоветовала бабушка, а сам он не знал, что препарат является допингом.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2021 под заголовком «Шубенков чего-то съел».