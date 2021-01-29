"Все впереди": Евгений Малкин стал вторым по числу матчей за "Питтсбург"

Российский форвард «Питтсбург» Евгений Малкин занял второе место по количеству сыгранных матчей в истории клуба в НХЛ.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на данные StatsCentre, матч с «Бостон Брюинз» (1:4) стал 915-м для Малкина в составе «Пингвинз».

Россиянин сравнялся с капитаном и владельцем клуба, канадцем Марио Лемье. Лидером по числу игр за команду остается Сидни Кросби, на счету которого 992 матча.

Сам Малкин между тем раскритиковал себя после встречи с «Бостоном». «Я недоволен своей игрой. Но надо приходить на каток и работать, работать, работать», – цитирует форварда Sports.ru. Хоккеист выразил надежду на то, «все впереди», и добавил, что верит в себя.

Евгений Малкин выступает за «Питсбург Пингвинз» с 2006 года. За этот период он завоевал три Кубка Стэнли и намерен стать обладателем четвертого.