В спортзалах появятся спецпрограммы для переболевших ковидом

В университете «Синергия» первые 20 человек начнут обучение по новой образовательной программе, запущенной на кафедре менеджмента в фитнес-индустрии. Об этом сообщила заведующая структурным подразделением и президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Новая программа в том числе адаптирует управленцев в фитнес-индустрии под медицинские потребности клиентов. Особый акцент Силина делает на реабилитационные программы для переболевших коронавирусом.

До сих пор профилактические спорт-нагрузки больше ориентировались на сердечные и ортопедические диагнозы, но на фоне пандемии очевидно вырастет интерес к реабилитации после тяжелой респираторной болезни. В том числе после снятия ИВЛ.

Предусмотренная для тренеров программа в том числе ознакомит студентов с диетическим рационом бывших ковид-пациентов.

Сроки появления подобных программ в фитнес-центрах пока не называются.