"Челси" оказался лидером по трансферной активности среди европейских клубов

Лондонский «Челси» возглавил список футбольных клубов Европы, выделивших наибольший объем средств на трансферы в 2020-м.

Об этом свидетельствует отчет ФИФА о трансферной активности клубов в прошлом году, передает Sports.ru.

На втором месте находится «Манчестер Юнайтед», делее следует «Манчестер Сити». Четвертую и пятую строчку в списке по суммам, выделенным на трансферы, занимают «Барселона» и «Ювентус» соответственно.

В десятку также входят «Лидс», «Тоттенхэм», «Бенфика», «Наполи» и «Вулверхэмптон».