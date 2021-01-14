Илья Авербух подтвердил, что спортивная карьера фигуристок становится короче

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с журалистом Sports.ru подтвердил, что спорт, в частности фигурное катание, молодеет и спортсмены раньше завершают карьеру.

«Да, спорт молодеет. Это прогресс, и остановить его невозможно, это уже данность. Но все равно это шанс», — говорит Авербух.

В пример он приводит Юлию Липницкую, которая стала тренером. Сейчас ей всего 22 года. Также рано карьеру закончили Евгения Медведева (21 год) и Алина Загитова (всего лишь 18 лет).

На вопрос о том, стоит ли такой короткий период «сияния» годов тяжелейших тренировок и травм, Илья Авербух однозначно отвечает: «Стоит!»