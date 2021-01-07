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Забили на кризис: российские футболисты спускают миллионы на Мальдивах и в Дубае

Спорт
15:09, 07 января 2021

Забили на кризис: российские футболисты спускают миллионы на Мальдивах и в Дубае
Федор Смолов на отдыхе // Фото в статье: Instagram
Федор Смолов на отдыхе // Фото в статье: Instagram

Кокорин, Мамаев и Комбаров отдыхают в отелях за 100 тысяч рублей за ночь, а Смолов живет у внучки Ельцина бесплатно.

Накануне новогодних и рождественских праздников генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал всех отказаться от путешествий и отдохнуть дома.

Однако российские футболисты, которые традиционно выезжают зимой на лучшие мировые курорты, не смогли удержаться от соблазна, несмотря на кризис и пандемию.

Александр Кокорин, «Спартак»

В новогоднюю ночь Александр сфотографировался для Instagram, поставив в качестве геометки сочинскую гору Ахун. Правда, обстановка вокруг очень уж напоминала арабские страны, где футболист любит отдыхать каждую зиму. На следующий день Александр уже опубликовал фото из японского ресторана Zuma – один из них как раз находится в Дубае. Дегустационное меню + бутылка вина обойдется здесь не меньше, чем в 50 тысяч рублей.

Судя по следующей фотографии, Александр действительно отдыхал в Эмиратах — футболист зачекинился вместе с сыном в дубайском LegoLand (6 тысяч рублей за общий билет).

Кокорины в дубайском LegoLand вместе с Мамаевыми

Павел Мамаев, «Ростов»

Дубай — одна из самых любимых локаций семьи Мамаевых. Пару лет назад жена полузащитника — Алана Мамаева, даже снимала здесь квартиру, чтобы пожить с детьми несколько месяцев рядом с океаном. Нынешние праздники семья уже отмечала в местном пятизвездочном отеле Jumeirah Dar Al Masyaf, средняя цена за ночь — 91 тысяча рублей. Отпраздновав Новый год, Мамаевы встретились с Кокориными.

Антон Шунин, «Динамо»

Вратарь московского клуба выбрался далеко за пределы России. Судя по ответу футболиста Кириллу Комбарову в Instagram, вратарь «Динамо» уехал от московского снега минимум на неделю — специально, чтобы встретить новый год на теплом побережье.

Кирилл Комбаров, «Арсенал»

Сам Кирилл выбрал для отдыха с семьей пятизвездочный отель Radisson Blu Resort Maldives, в котором поселился, как минимум, с 22 декабря. Средняя цена ночевки в этом отеле — 53 тысячи за ночь, но в праздники цена может повышаться минимум в два раза. По словам футболиста в комментариях, релакс ему просто необходим — сейчас Кирилл восстанавливается после травмы и собирается возвращаться в футбол.

Иван Игнатьев, «Рубин»

21-летний футболист из «Рубина» отправился на самый роскошный курорт Мальдивского архипелага. Стоимость одной ночевки на острове Виккару стартует со 100 тысяч рублей. Визитная карточка этого места — цепь отдельных домов, стоящих на сваях прямо в Индийском океане.

Дмитрий Тарасов, «Рубин»

Игрок казанского клуба не изменял себе даже во время пандемии и традиционно приезжает на Мальдивы. Когда-то он проводил здесь новогодние каникулы вместе с Ольгой Бузовой. Она сейчас тоже здесь, но отдыхает бывшая пора по отдельности.

Дмитрий со своей новой девушкой Анастасией Костенко выбрали отель Mövenpick Resort Kuredhivaru с ценой от 55 тысяч рублей за самый дешевый номер.

А вот тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, в отличие от своих игроков, решил отдохнуть на Алтае за рулем снегохода. Компанию ему составил старый знакомый по ЦСКА — Василий Березуцкий.

Федор Смолов, «Локомотив»

Дальше всех забрался Федор Смолов. Но, кажется, проживание для него оказалось бесплатным. Ещё в конце декабря футболист сфотографировался для Instagram на мягком шезлонге в лучах карибского солнца на Сант-Бартолами.

Недвижимостью на острове, который считается одной и самых элитных локаций в мире, владеют родители невесты Смолова — Татьяна и Валентин Юмашевы. Именно здесь в начале 2020 года Федор сделал предложение внучке Бориса Ельцина — юной Марии Юмашевой. Свадьба должна состояться в ближайшее время.

Тема: Скандал с Кокориным и Мамаевым

Теги: #Смолов

Рубрика: Спорт

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Федор Смолов на отдыхе // Фото в статье: Instagram

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