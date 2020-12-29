Драчун и лихач Кокорин натравил на маму судебных приставов

Не отличающийся примерным поведением футболист Александр Кокорин попал в новый скандал.

Российский нападающий известен своим легким отношением к вождению автомобиля. В 2017 году Кокорин был лишен прав за выезд на встречку в центре Москвы. Однако кто бы мог подумать, что у Кокориных презрение к соблюдению ПДД наследственное.

Как обнаружил Sobesednik.ru, из базы судебных приставов следует, что любит полихачить на дорогах и мама футболиста Светлана Кокорина. На ее имя приставы завели девять исполнительных производств по делам о нарушении ПДД на сумму 6 000 рублей. Ещё 3 500 пока что можно вернуть без участия контролирующих органов.

Rolls-Royce с игровым номером Александра Кокорина оформлен на маму футболиста//фото: Nomerogram.ru

Одно из нарушений совершенно в Москве. Камера зафиксировала как Rolls-Royce СULLINАN ВLАСК DFDGЕ, 2020 года выпуска (стоимость – от 30 миллионов рублей), под номерами 009 (игровой номер Кокорина), оформленный на Светлану Федоровну, лихо пересекает сплошную линию. Другие нарушения совершались в Краснодарском крае — как раз в то время, когда Александр Кокорин играл за местный «Сочи».

За элитным авто семьи Кокориных числится масса нарушений

Странная любовь к скорости и спортивным авто мамы Александра Кокорина объясняется просто. Судя по данным телеграмм-канала Mash, футболист просто переписал на нее свои элитные авто. Кроме Rolls-Roys и желтой Lamborghini Aventador (цена – от 20 миллионов рублей), владелицей которой тоже числится Светлана Федоровна, на женщину записаны BMW M760, Mercedes-AMG E 63 S, Porsche Macan Turbo и Audi Q3.

После выхода из тюрьмы Александр Кокорин говорил, что распродал своей элитный автопарк, чтобы «очиститься». Однако в загашнике, похоже, Rolls-Roys-другой ещё остался.

Мама Кокорина в долгах, как в шелках//фото: скриншот сайта базы судебных приставов

Если долг Светланы Кокориной по исполнительным производствам превысит 10 тысяч рублей, она потеряет возможность выезда за рубеж. С учетом возможного перехода сына в итальянскую «Фиорентину», это было бы совсем некстати.