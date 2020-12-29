Набили друг другу... кошельки: внезапный бой между Исмаиловым и Минеевым – постановка?

Зрители бойцовского вечера в четверг на турнире Fight Nights Global: Winter Cup получили больше, чем ожидали. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, находившиеся в зале в качестве гостей, вышли в клетку и спровоцировали массовое побоище. Кажется, они все спланировали заранее.

Официальный бой Исмаилова и Минеева ждут в ближайшем будущем. Последняя их встреча на ринге два года назад закончилась вничью, сохранив интерес для болельщиков.

Кажется, они решили подогреть интерес. После одного из плановых боев вечера на ринге появился Минеев и, взяв микрофон, задумал потроллить будущего соперника. Слово за слово, оба сцепились, а через секунду уже скрылись из виду под кучей-малой, налетевшей из зала.

Всего через ограждение перепрыгнули около 50 человек – то ли разнять оппонентов, то ли добить. Кто-то просто лупил кулаком по сетке, кто-то, разбежавшись, летел в толпу обеими ногами.

Благоразумием отличался только ринг-анонсер Александр Загорский.

– Не позорьте Москву, на нас смотрит весь мир, – пытался он докричаться в прямом эфире «Матч ТВ». Но остановить конфликт удалось только сотрудникам ОМОНа.

Любопытно, что в видеотрансляции канала про бои «Ушатайка» попал кадр, на котором видно, что за полчаса до драки Исмаилов и Минеев встретились друг с другом в зале, пожали руки и даже поговорили о чем-то. Или договорились?

По словам тех, кто следит за миром ММА, когда два бойца встречаются вне камер, они отлично общаются друг с другом. Да и после драки ни тот, ни другой не стали писать заявление в полицию.

– Сложилось впечатление, что все это было постановочно. Между собой договорились, но не договорились с теми, кто побежал в клетку, – уверен ветеран ММА Сергей Харитонов.

Основной вопрос в другом: если два бойца так хорошо умеют договариваться о чем-то, что мешает им это сделать еще раз – уже перед официальным боем?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №50-2020 под заголовком «Набили друг другу... кошельки».