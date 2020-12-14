Во Франции россияне получили 13 лет на двоих за драку на Евро-2016 в Марселе

Футбольных фанатов из России приговорили к трем и десяти годам заключения по делу о беспорядках на ЧЕ-2016 во Франции.

Такое решение вынес суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс, передает ТАСС.

Граждан РФ Михаила Ивкина и Павла Косова признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений болельщику из Великобритании Эндрю Бейчу. Потасовка между мужчинами произошла во время матча Россия — Англия, который проходил в Марселе. В результате драки англичанин стал инвалидом.

Прокуратура просила приговорить россиян к пяти и 15 годам тюрьмы. С весны 2018-го обвиняемые находились под арестом во Франции.

Михаил Ивкин, получивший три года, должен выйти на свободу уже на этой неделе. По словам его адвоката, в Россию он отправится не сразу из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Въезд во Францию ему будет запрещен на 10 лет, пишет Sport24.