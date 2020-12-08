Гран-при по коронавирусу: кто виноват в заражении звезд российского фигурного катания?

Фигурное катание захлестнула локальная пандемия ковида. К организаторам соревнований в Москве осталось много вопросов о карантинных мерах.

Еще до старта турнира с заболеванием слегли Евгения Медведева, Анна Щербакова. На прошлой неделе коронавирус обнаружился у действующих чемпионов Европы Дмитрия Алиева и Алёны Косторной, а также у чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Кстати

Они тоже были на банкете

Александра Трусова, призерка Гран-при, чемпионатов России и Европы

Анастасия Скопцова, победительница юниорских Гран-при и чемпионатов России

Ясмина Кадырова, призерка Кубка России

Михаил Назарычев, призер чемпионата России среди юниоров

Роман Савосин, призер чемпионатов мира среди юниоров

и другие.

Комментарий прославленной Ирины Родниной прозвучал как приговор. По словам спортсменки, виновных надо искать среди тех, кто организовал банкет по окончании Гран-при в Москве – без масок и рассадки на социальной дистанции: «Вот, значит, и ответственность. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, правила, видимо, не подействуют».

О том, что не только банкет, но и сами соревнования грешили нарушением карантинных норм, оказывается, говорили и раньше. Но пока не появились первые заболевшие, на такие комментарии мало кто обращал внимание.

Еще в ноябре американский журналист Филипп Херш пообещал обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения на Гран-при России рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса.

«В России играют в русскую рулетку, допуская болельщиков на трибуны на этапе Гран-при. Здесь пренебрегают рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться. Естественно, все это без масок и соблюдения дистанции», – написал он.

В Федерации фигурного катания России заявили, что приоритетными являются правила Роспотребнадзора, а не ISU. Расплачиваться за это пока приходится своим здоровьем спортсменам. Среди спортивных чиновников нет такого количества зараженных.

Чемпионат России в Челябинске, который приходится на конец декабря, может пройти без звезд.

А как у них

На американском этапе Гран-при в Лас-Вегасе все было организовано иначе. Фигурист выходил на лед один и один же отправлялся после проката ждать оценок. Сами соревнования проходили без зрителей. Спортсмены были обязаны прибыть за несколько дней до начала официальных тренировок.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2020 под заголовком «Гран-при по коронавирусу».