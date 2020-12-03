Лионель Месси оштрафован на 600 евро за акцию памяти в честь Марадоны

Во время матча между клубами «Барселона» и «Осасуна» после своего гола нападающий Лионель Месси снял футболку, по которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине.

Таким образом спортсмен почтил память умершего на днях Диего Марадоны. Но арбитр не оценил жеста и показал желтую карточку.

Как пишет «Росбалт» со ссылкой на Diario Sport, Лионель Месси в итоге был оштрафован на 600 евро, а «Барселона» заплатит за этот жест 350 евро.

Руководство клуба планирует подать апелляцию на это решение и добиться отмены желтой карточки для футболиста.