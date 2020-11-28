Вскрытие показало: Такой хоккей им не нужен

Ночная хоккейная лига Владимира Путина столкнулась с бурной критикой после новых запретов. «Собеседник» присмотрелся к цифрам и выслушал недовольных.

Лига Путина

– Этот замечательный проект выполняет важную, востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов, – такими словами президент России Владимир Путин на днях обратился к игрокам Ночной хоккейной лиги, приветствуя их на открытии 10 сезона.

Турнир, носящий пафосную аббревиатуру НХЛ, был создан в 2011-м по инициативе Владимира Путина, на тот момент премьер-министра. Организация объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Из года в год основным событием турнира становится участие в нем Владимира Путина. Глава государства выходит на лед во время финальных соревнований Ночной хоккейной лиги в Сочи. Игры с участием президента проходят не в рамках официальных турниров, а являются выставочными.

В 2019-м Путин забил рекордные 10 голов и принес победу «Легендам хоккея» в матче против Сборной НХЛ. А во время приветствия зрителей президент упал на лед, эти кадры широко разошлись в интернете.

Но все это – в кадре. А за кадром остаются цифры и судебные процессы с участием НХЛ по искам недовольных спортсменов.

Кто владеет НХЛ

До 2016-го организатором всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд являлось ООО «НХЛ». На тот момент собственниками Лиги были Новороссийский морской торговый порт (НМТП, основным владельцем которого была государственная «Транснефть») и группа «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова (сейчас обвиняемого по делу о многомиллиардных хищениях).

В 2016-м было создано другое юрлицо – Фонд «НХЛ», с тех пор именно этой структуре принадлежит хоккейная лига Путина. Руководителем фонда стал «СоюзФлот Порт» (АО «СФП»), следует из архивных данных СПАРК. Но спустя три года НХЛ перешла в собственность компании «Норильский никель» миллиардера Владимира Потанина, который и сам выходит на лед. В принципе, Фонд «НХЛ» и до этого был прибыльным (31,5 млн рублей в 2018-м), но с приходом могущественного владельца чистая прибыль выросла сразу на 25 млн – до 56 млн, говорится в данных ГИР БО.

Арифметика игры

Из чего складываются такие цифры, не очень непонятно. Участники турнира сами покупают себе клюшки и форму. Билеты на матчи, проходящие в рамках НХЛ, по большей части бесплатны. В случае же продажи билетов прибыль получают ледовые арены, где проходят игры.

Есть два источника доходов лиги, пояснил «Собеседнику» источник, знакомый с ситуацией:

– Игроки платят взносы за участие – это примерно две тысячи рублей, включая страховку. Кроме того, НХЛ продает билеты на гала-матч, в котором принимают участие президент и представители элиты и где выступают различные звезды, – сказал источник.

Билеты на первую ложу гала-матча в 2019-м стоили 4,2 тысячи рублей, следует из данных специализированных агрегаторов.

Но есть и расходы: Фонд «НХЛ» оплачивает билеты командам до Сочи, а также проживание в гостиницах. Кроме того, фонд несет расходы по оплате работы региональных представителей на изготовление наградной атрибутики.

А финансирование отборочного этапа лиги обеспечивают регионы.

Главный приз для региональных команд, выигравших свои дивизионы, – 100 млн рублей, которые можно потратить только на строительство крытых катков или регионального спортивного центра. Призовые деньги выделяются из федерального бюджета. В прошлом году регионам-победителям правительство выделило 400 млн рублей.

Кто «рулит» НХЛ

После прихода «Норильского никеля» гендиректором НХЛ стал известный хоккеист Алексей Касатонов.

– Для меня это большая честь и ответственность – стать руководителем такого масштабного проекта. У нашей страны есть богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что сегодня эти традиции возрождаются, – говорил он тогда.

Гендиректор НХЛ Алексей Касатонов // Фото: пресс-служба НХЛ

Касатонов, кроме этого, является президентом ООО «Легенды хоккея – Сокольники», которое сотрудничает с двумя ГБУ Москомспорта: «Хоккей Москвы» и «Юность Москвы». За последние годы компания Касатонова заработала на подрядах больше 140 млн рублей, следует из данных системы «Синапс». В основном, «Легенды хоккея – Сокольники» сдавали помещения для проведения тренировок хоккейных команд. Как следует из контракта, аренда спортивного сооружения нынче – не самая дешевая история (больше 15 тысяч рублей за час тренировки).

Что же до бывшего юрлица самой первой лиги – ООО «НХЛ» – то в 2019-м его собственником стало совсем не медийное ООО «Совфлот Порт», и сейчас оно находится в стадии ликвидации.

Можно не всем

НХЛ постоянно сотрясают разного рода скандалы. Так, в 2019-м команды обвинили тогдашнее руководство лиги в финансовых махинациях, а также в ограничениях для участников. Недовольство вызывала избирательная политика в отношении команд. По регламенту в лиге могут выступать только любители, но некоторые заявляют также и хоккеистов с серьезным игровым прошлым. В ряде случаев на это якобы закрывали глаза, а в других руководство относилось со всей строгостью, что и становилось причиной судебных разбирательств.

Например, в 2018-м главная мандатная комиссия НХЛ не допустила к турниру вратаря команды «Казанские драконы» Айрата Валиуллина. В комиссии отметили, что еще в 1993-м он заявлялся за команду «Итиль-2». Между тем, в регламенте говорится, что в дивизионе «Любитель 40+» могут участвовать только хоккеисты, не заявленные ранее за профессиональный хоккейный клуб. А как же «вовлечение ветеранов», о котором говорил Путин? Тот суд Валиуллин проиграл…

Хоккейная команда «Казанские драконы» // Фото: пресс-служба НХЛ

Похожий иск в 2018-м подали сразу восемь игроков любительской хоккейной команды «Богородск» из подмосковного Ногинска. Их также не допустили к турниру, поскольку ранее хоккеисты играли за различные команды мастеров. Доказательством этого в суде стали сведения, опубликованные в еженедельнике «Хоккей». В иске хоккеистам также было отказано.

За последние годы ни одному из спортсменов не удалось одолеть НХЛ в суде.

С различными сложностями сталкиваются и команды из регионов. К примеру, во Владимирской области в регламент внесли изменения, которые запрещают участвовать в матчах НХЛ спортсменов, зарегистрированных в другом регионе. Об этом нам рассказал игрок ХК «Рекорд» Игорь Николаенков. Эта команда была основана еще в 1981-му, и пять раз доходила до финального этапа в Сочи.

Хоккейная команда «Рекорд» // Фото: пресс-служба НХЛ

– Просто люди хотят играть. У нас же каждый сезон, как последний. Мы к этой мечте шли, мы тренировались, у нас нет профессиональных спортсменов. Но доходит до абсурда – у нас есть в команде чеченец, он родился в нашем районе и всю жизнь живет здесь. Но прописка у него чеченская. Там он не может играть, потому что нет базы, а здесь ему говорят: «Ты не можешь играть за эту команду», – объяснил суть претензий Николаенков.

Игрок ФК «Рекорд» Игорь Николаенков // Фото: пресс-служба НХЛ

Местные жители обратились к гендиректору Ночной хоккейной лиги Алексею Касатонову. Но ответа пока не получили.

Регламент – против спорта?

Уже в этом году, в самый разгар падемии, когда НХЛ ушла на карантин вместе со всей страной, было принято еще одно строгое ограничение. В регламенте турнира появился запрет на участие чемпионов минувших сезонов в самом возрастном дивизионе.

«Хоккеисты-победители Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 40+» не допускаются к участию», – говорится теперь в статье 19 «Требования к составам команд дивизиона «Любитель 40+».

Последним победителем в этой категории стала команда «Скон-Урал» из Екатеринбурга.

Для кого же создана лига, которая изначально предполагала объединение и любителей, и спортсменов, – тех, кто не прочь погонять шайбу?

Ограничения, естественно, возмутили простых членов Лиги и тренеров.

– Люди в 50 лет должны радоваться, что выходят на лед, у них есть стимул жить, – сказал один из хоккеистов, с которыми пообщался «Собеседник», – а такими изменениями у них просто отбирают мечту.

Кто где с клюшкой

В гала-матче НХЛ участвуют многие главы регионов. Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин вышел в декабре на лед против команды Владимира Путина. Дюмин стоял на воротах, но тот матч он, разумеется, проиграл (7:14).

Годом ранее в команде против команды президента играл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. И вновь президент оказался сильнее (12:7).

Андрей Воробьев (в центре) и Владимир Путин // Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Играет российская элита и в рамках обычного турнира НХЛ. Так, с 2016-го за команду «Партизан» выступает глава Брянской области Александр Богомаз. За это время он (нападающий) сыграл в 14 поединках и забил одну шайбу. А команду «Флагман» из Всеволожска последние четыре года защищает вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин. Он сыграл аж в 46 играх и забил 11 голов.

Что осталось

В настоящий момент соревнования проводятся в трех дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Надежды» и «Любитель 18+ Лига Мечты».

– Чтобы заявить команду на турнир, нужно сначала обратиться к региональному представителю, – объяснил «Собеседнику» представитель НХЛ.

Соревнования проводятся в два этапа: сначала отбор в регионе, а затем – финал в Сочи, где и проходит гала-матч с участием Путина.